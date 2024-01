De Grandis: “Thuram è un Bignami del calcio. Non perde mai una palla”

In studio a Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato così di Marcus Thuram e non soltanto

In studio a Sky Sport, il giornalista Stefano De Grandis ha parlato così di Marcus Thuram e non soltanto. “Thuram è una sorta di Bignami dell’intelligenza calcistica. Non sbaglia mai un passaggio, non perde mai una palla. Con Lautaro accanto, che attira a se i difensori, segna anche di più. Dimarco è cresciuto tantissimo, Conte aveva Perisic lì, ricordiamolo”, le sue dichiarazioni.