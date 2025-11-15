FC Inter 1908
De Laurentiis: “Italia? Gattuso lo conosco, è cocciuto e ha un bel piglio”

Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in relazione alle possibilità che la nazionale ha di andare ai prossimi mondiali
Marco Astori
"Conosco Gattuso, ha vinto con me una Coppa Italia, ha un bel piglio, è uno cocciuto, è stato un grandissimo centrocampista".

Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in relazione alle possibilità che la nazionale ha di andare ai prossimi mondiali, in occasione del sui intervento in video a 'Motore Italia, edizione America's Cup'.

