"Conosco Gattuso, ha vinto con me una Coppa Italia, ha un bel piglio, è uno cocciuto, è stato un grandissimo centrocampista".
De Laurentiis: “Italia? Gattuso lo conosco, è cocciuto e ha un bel piglio”
Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in relazione alle possibilità che la nazionale ha di andare ai prossimi mondiali, in occasione del sui intervento in video a 'Motore Italia, edizione America's Cup'.
