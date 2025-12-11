Intervenuto dal palco dei Gazzetta Awards, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nel ricevere il premio di squadra dell'anno, ha dichiarato: “Il primo scudetto era quasi scontato alla fine, il secondo è stato sofferto, un thriller, abbiamo goduto di più.
De Laurentiis: “Scudetto vinto con l’Inter? Abbiamo goduto più dell’altro perché…”
Ai Gazzetta Awards, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nel ricevere il premio di squadra dell'anno, ha parlato così
Il rapporto con Conte? Antonio l’ho conosciuto alle Maldive tanti anni fa, lo ascoltavo con grande passione. Aveva una grande voglia di vincere, mi ha colpito. Ora ci sentiamo ogni giorno”.
