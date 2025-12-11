FC Inter 1908
De Laurentiis: "Scudetto vinto con l'Inter? Abbiamo goduto più dell'altro perché…"

Ai Gazzetta Awards, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nel ricevere il premio di squadra dell'anno, ha parlato così
Intervenuto dal palco dei Gazzetta Awards, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, nel ricevere il premio di squadra dell'anno, ha dichiarato: “Il primo scudetto era quasi scontato alla fine, il secondo è stato sofferto, un thriller, abbiamo goduto di più.

NAPLES, ITALY - MAY 23: Aurelio De Laurentiis celebrates the Serie A title victory at Stadio Diego Armando Maradona on May 23, 2025 in Naples, Italy. (Photo by SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

Il rapporto con Conte? Antonio l’ho conosciuto alle Maldive tanti anni fa, lo ascoltavo con grande passione. Aveva una grande voglia di vincere, mi ha colpito. Ora ci sentiamo ogni giorno”.

