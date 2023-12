De Laurentiis: “Mi assumo tutte le responsabilità, chiedo scusa ai napoletani. Racconterò…”

Dopo il pareggio interno contro il Monza, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis , si è presentato in conferenza stampa scusandosi con i tifosi per la classifica della sua squadra: "Mi assumo tutte le responsabilità per la situazione attuale, chiedo scusa ai napoletani. Vi auguro buon anno".

"Poi ci ritroveremo dopo la Supercoppa Italiana a Palazzo Petrucci il 23-24 gennaio e vi racconterò le mie verità. Non attacchiamo squadra e allenatore. Poi, caro Rocchi, non trovo corretto che due signori come Palladino e Mazzarri, che ha 500 partite in A, vengano espulsi così".