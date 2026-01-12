Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha commentato il pareggio di San Siro

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha commentato il pareggio di San Siro tra Inter e Napoli. "C’è una netta disparità tra Inter e Napoli in campo, ammiro sempre di più un allenatore come Conte sorvolando sull’isterismo e sulla protesta. Centra sempre il risultato anche senza 9 giocatori, mette sempre in campo sé stesso e il Napoli ha la faccia del suo allenatore. Ci sono pochi allenatori che fanno questa differenza in Italia, sono Conte, Gasperini e Spalletti".

"Questi allenatori creano la squadra a loro immagine e somiglianza, sarei molto sorpreso se la Juventus non vincesse oggi contro la Cremonese. La partita di ieri sera ha fatto vedere cosa manca all’Inter, non riesce a vincere con le grandi e si affloscia negli ultimi 15 minuti. Chivu sta sperimentando un’altra strada, ha un approccio diverso e lo stiamo vedendo anche dalle sue conferenze stampa. Non ha quella tensione spasmodica che fa la differenza negli ultimi 15 minuti”.

Sono più i demeriti dell’Inter o i meriti del Napoli? — “Il Napoli deve crescere nelle partite contro le piccole come Verona, Udinese e Torino. Puoi tenere questa tensione a San Siro contro l’Inter dove hai la paura di ritrovarti a -7, questa è la partita ideale per una squadra di Conte. Dove magari non hai le stesse motivazioni cali di rendimento. Ieri all’Inter sono mancati i difensori, Bisseck e Akanji hanno fatto disastri. In attacco poi Hojlund ha calamitato tutti i palloni, dall’altra parte Lautaro e Thuram non sono stati quella calamita che è stato Hojlund. Anche Barella è mancato molto all’Inter”.

