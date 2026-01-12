«Possiamo dire che Chivuha portato non la mentalità di Conte, ma attraverso i principi di gioco con i quali obbliga i giocatori alla verticalità, alla velocità di esecuzione, a pressare altro, ad essere un ibrido dei due. Un po' come dicevamo di Thuram che era un po' Lukaku e un po' Dzeko. Sapeva un po' trattare la palla e avere un po' la fisicità, anche se non uguale al belga, ma era un po' tutte e due le cose. L'Inter ha ritrovato un po' tutti e due e lo ha dimostrato. Resta ancora qualche difetto. Sono più sul pezzo , è cambiato l'atteggiamento quotidiano in allenamento. Chivu non è Conte, ma con i principi di gioco porta anche giocatori come Barella ad aggredire di più, a recuperare più palloni e la posizione, prima giocava più solo con la palla", il discorso che ha fatto l'ex giocatore.