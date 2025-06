Ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, giornalista, ha parlato così dell'Inter in vista del Mondiale per Club

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola , giornalista, ha parlato così dell'Inter in vista del Mondiale per Club: "Credo che questo Mondiale possa avere due motivazioni diverse per Inter e Juve. Nell'Inter c'è solo la scoperta di un allenatore come Chivu, capire cosa può dare in più a questa squadra.

Rispetto a una stagione deludente non c'è nessuna soddisfazione che possa ripagare questo. Non mi aspetto tanto dall'Inter se non a livello di risposta di qualche giocatore. Mi aspetto di più dalla Juve, che è arrivata qui scarica, ha perso qualunque appeal in stagione. Può avere molte più motivazioni. E ci punterei molto in questa manifestazione, per dare un significato a una stagione storta".