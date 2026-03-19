Il pensiero del noto giornalista a proposito di alcuni temi d'attualità che non riguardano soltanto l'Inter

Daniele Vitiello Redattore/inviato 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 00:02)

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto su Radio Tutto Napoli. Qui alcune delle sue considerazioni su temi d'attualità che riguardano non solo gli azzurri.

Quali sono e quali saranno, secondo lei, le condizioni per la permanenza di Conte?

“Le condizioni per Conte sono quelle di non urtare la sua suscettibilità, che a volte è molto, molto sensibile. Il punto che avete sollevato, ed è vero, è quello del confronto medico: è importante, perché se si dovesse accertare che hanno influito molto anche i carichi di lavoro, Conte è disposto a fare un passo indietro? È disposto ad accettare una critica in tal senso? Questo è il dubbio, perché è uno molto pragmatico, però difficilmente retrocede dai suoi convincimenti.

Sicuramente ci sono delle responsabilità: non dico per forza dello staff medico o di Conte, ma mi piacerebbe che si arrivasse a un confronto sereno, senza traumi, senza ‘o io o lui’ o ‘o loro o noi’, alla conclusione di questa vicenda. E che, nel caso peggiore — cioè che si scoprisse che ci sono responsabilità nella preparazione, forse troppo dura o legata ai metodi di allenamento di Conte — ci fosse una presa d’atto anche da parte dell’allenatore. Ribadisco però che questo è lo scenario peggiore.”

Direttore, c’è anche la questione della famosa ‘asticella’ che Conte prova a tenere alta. Nelle sue ultime dichiarazioni ha parlato di ‘fuochi d’artificio’ delle altre: era ironico oppure crede davvero che le concorrenti si rinforzeranno molto?

“Io credo che faccia riferimento alla Roma, probabilmente, che ha una certa disponibilità economica, e anche al Como, che sta crescendo e lo farà anche nei prossimi anni. Poi c’è la Juventus, che sicuramente farà un rinnovamento, perché chi piange spesso nasconde cambiamenti in corso.”

Anche senza Champions la Juventus avrà la forza di fare investimenti?

“No, quella è dirimente. Con la Champions può fare cambiamenti, senza è tutto diverso.”

E lo stesso vale per Milan e le altre?

“Sì. Se Inter, Milan, Napoli e Juventus vanno in Champions, restano antagoniste molto forti. E alle loro spalle c’è la Roma, che potrebbe anche rientrare tramite l’Europa League. Parliamo di sei squadre che potrebbero subire rivoluzioni. L’Inter, ad esempio, avrà cambiamenti importanti: potrebbero partire 4 o 5 titolari degli ultimi anni, come Bastoni, Barella e altri giocatori importanti. Le rivoluzioni ci saranno, quindi quei ‘fuochi d’artificio’ potrebbero essere reali.”

Sul futuro di Conte e sulle condizioni per restare: il Napoli dovrà ridurre il monte ingaggi e abbassare l’età media. Ci sarà compatibilità con le sue idee?

“Sì, ma Conte non è uno che punta solo sui giovani: ha bisogno di tre o quattro campioni di riferimento che diano ossatura e forza alla squadra. Non sarà mai una rivoluzione basata solo sui giovani. Su questo servirà confronto. Conte può cambiare in base a nuove strategie di mercato? In parte sì, ma resta il dubbio sulla gestione doppia Champions-campionato. Non è ancora stato risolto l’enigma di un Conte capace di rendere allo stesso livello in entrambe le competizioni.”