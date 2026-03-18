Il Data Analyst ha parlato nel podcast Cronache di Spogliatoio della formazione nerazzurra che spesso, secondo lui, viene attaccata troppo dagli interisti

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 marzo 2026 (modifica il 18 marzo 2026 | 23:46)

Il Marketing manzager e Data Analyst Stefano Ferré, nella puntata di queste ore di Cronache di Spogliatoio, ha detto la sua sull'Inter e si è soffermato in particolare su un aspett trascurato in tante analisi che ruotano attorno al mondo nerazzurro.

"L'Inter è troppo criticata - ha detto - a partire dai suoi giocatori che bersagliano alcuni giocatori simbolo. Sono andato per curiosità a vedere cosa ha fatto la squadra negli ultimi cinque anni: ha vinto tre Supercoppe, due Coppa Italia e due scudetti, quasi tre. Ha fatto due finali di Champions, eppure se tu leggi, ascolti il pubblico medio interista, c'è un clima quasi di paura per la possibile perdita di questo scudetto. Di accusare magari il Barella di turno, le prestazioni di Thuram, accorgersi solo ora di quanto manchi Lautaro Martinez, ma quando c'era veniva criticato perché non decide i big match".

"Avevo l'impressione - ha aggiunto - che attorno all'Inter ci fosse un clima di esagerata critica a partire proprio dal mondo Inter, dai suoi stessi tifosi che non sono entusiasti, pensando ad agosto, di essere a otto punti dal secondo posto viste le premesse, visto quel Mondiale per Club e visto il Napoli che si rinforza, il Milan che ha comunque una sola competizione. No c'è quasi un clima di ... 'eh, ma Barella... ', di 'ehm, non riusciamo...'. Questo clima mi ha un po' colpito e ho guardato i dati. Dicono che probabilmente c'è un piccolo calo fisico, c'è magari un po' d'ansia nel senso che nessuno si prende quella responsabilità in più, ma che poi la classifica parla di cinque e quindi otto punti dalla seconda dopo il 'favore' tra virgolette della Lazio", ha concluso.

(Fonte: Cronache di spogliatoio)