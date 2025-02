De Paola: “Inter ha spinto dal lato di Savona per 45′. Il suo errore…”

“La differenza tra Vlahovic e Kolo Muni si vede tanto. Il francese ha fatto un numero che gli ha permesso di saltare cinque giocatori dell’Inter. Per me la Juventus in questo momento sta andando per la strada giusta per quanto riguarda il gioco e per l’esaltare le proprie caratteristiche. Ora l’obiettivo è dare continuità. Adesso i bianconeri devono assolutamente superare il turno di Champions League, perché non si possono sbagliare certe gare dopo quello che è successo ieri contro l’Inter”.