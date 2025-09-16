FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista ha commentato il momento complicato che sta attraversando l'Inter
Gianni Pampinella
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola ha commentato il momento complicato che sta attraversando l'Inter. il giornalista individua il problema dei nerazzurri in una zona di campo ben precisa. "C’è un problema in attacco, la mancanza dell’acquisto di Lookman toglie capacità di saltare l’uomo ed è obbligata a tirare da fuori. Calhanoglu è stato bravissimo a trovare due gol, ma ci sono pochissimi sbocchi in attacco".

"Deve rivolgersi ai centrocampisti o a un Thuram che è stato eccezionale nel creare gioco uscendo dall’area. I centravanti oggi sono fondamentali, ti portano avanti la squadra e lo ha ribadito anche Conte con l’assenza di Lukaku. Juventus e Inter hanno bocche da fuoco, ma manca quel centravanti che ti può creare delle occasioni per i compagni. Dovevano essere Lautaro e i centrocampisti a incidere in zona gol, non ci sono riusciti a eccezione di Calhanoglu". 

