Naletilic: “Sucic sarà colonna Inter. Giocatore mondiale: combina tre fattori”

Le considerazioni del noto operatore di mercato sul centrocampista approdato all'Inter questa estate

Daniele Vitiello Redattore/inviato 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 04:02)

L'agente FIFA Marko Naletilic, che fra gli altri rappresenta il centrocampista dell'Atalanta Mario Pasalic, nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha parlato anche di Petar Sucic e Martin Baturina, che fra le fila di Inter e Como stanno provando ad imporsi al primo anno in Italia.

Che ne pensa di Petar Sucic? Può essere una colonna nell'Inter e nella Croazia?

"Sucic sarà assolutamente una colonna sia per l'Inter che per la nazionale della Croazia. Lui è una combinazione di talento, predisposizione fisica e soprattutto carattere. Se il starà bene fisicamente arriverà certamente a livelli mondiali".

Che ne pensa di Baturina?

"Baturina è un talento fuori dal comune, tecnicamente molto forte, creativo. Un classico trequartista che deve ancora migliorare tatticamente con Fabregas. Ma io non ho dubbi che esploderà con il Como e che darà tante goie a tifosi. Perché ha classe calcistica. È un calciatore nato".