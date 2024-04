"Io faccio una premessa: mi dissocio da commentatori che vogliono sentirsi superiori e spocchiosi non avendo un passato. Ci sono nella Juventus, però, i centrali del Brasile e un elemento come Locatelli campione d’Europa. Chiesa è un talento italiano e Vlahovic è costato tantissimo. Io non sono d’accordo sul fatto che questa rosa non possa lottare per lo scudetto. Un altro mito da sfatare è che Allegri lancia i giovani. Non è vero, lui li distrugge i giovani. Ce la dobbiamo prendere con Sekulov che ha sbagliato una marcatura o con chi ha cambiato Cambiaso? Lui, poi, non è un allenatore che spiega i problemi. Allegri non offre mai un qualcosa da un punto vista tattico. Deve offrire qualche spiegazione tecnica in più ai tifosi. La cosa paradossale è che dopo sette punti in nove giornate e una possibile finale di Coppa Italia, Allegri ha centrato gli obiettivi stagionali e quindi non può essere mandato"