De Paola: “Juventus-Napoli nodo pazzesco per il campionato perché…”

Matteo Pifferi Redattore 23 gennaio 2026 (modifica il 23 gennaio 2026 | 20:02)

Paolo De Paola, giornalista, ha parlato a TMW Radio di Juventus-Napoli in programma domenica sera:

"E' un nodo pazzesco, come Roma-Milan. C'è da capire le ambizioni della Juve dove possono arrivare. Lo stop della Juve potrebbe essere uno stop reale su tutto, perché perderesti terreno dalla zona Champions. In questa partita si possono fare dei ragionamenti su entrambe. E' molto delicata per il Napoli, non solo perchè esce da una prestazione in Champions incerta, la Juve con Spalletti invece in qualche modo ho letto delle incertezze sul rinnovo immediato del contratto.

Vorrei capire se queste incertezze sono legate ai risultati. Ho la sensazione che la Juve con Spalletti abbia imboccato la strada del rinnovamento. E se la società non la pensasse così, sarebbe strano. Vorrei capire come la pensa Comolli. Ha tutto da guadagnarci Comolli dalla stabilizzazione di Spalletti.

Comolli potrebbe temere l'espandersi della figura di Spalletti, ma sarebbe brutto pensare che sia così. In questo momento per dare forza a Spalletti, dovresti rinnovarlo ora. Se non lo fai adesso, alimenti dei dubbi che incidono sullo stesso allenatore, che li fa trasparire. E mi chiedo: perché c'è questa ipotesi di incertezza intorno a Spalletti che sta facendo così bene? Spalletti va rinnovato ora"