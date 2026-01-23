L'Inter di Cristian Chivu apre la 22a giornata di Serie A: a San Siro arriva il Pisa di Alberto Gilardino. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici per la sfida del Meazza, fischio d'inizio alle 20.45.
Inter-Pisa, le formazioni UFFICIALI: gioca De Vrij e fuori Barella! La scelta su Pio e Dimarco
Tra i pali nerazzurri confermato Sommer, cambi invece in difesa: dal 1' ecco Bisseck, De Vrij e Bastoni. A centrocampo riposa a sorpresa Barella, c'è Sucic regista con Sucic e Mkhitaryan ai suoi fianchi.
Sugli esterni spazio a Carlos Augusto e Luis Henrique, fuori Dimarco. In attacco altra chance per Pio Esposito: giocherà lui con Lautaro Martinez.
Le formazioni ufficiali:
FORMAZIONI UFFICIALI
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro, 94 Esposito.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 23 Barella, 25 Akanji, 32 Dimarco, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo.
Allenatore: Cristian Chivu.
PISA (3-4-2-1): 22 Scuffet; 33 Calabresi, 5 Canestrelli, 26 Coppola; 15 Touré, 6 Marin, 20 Aebischer, 3 Angori; 10 Tramoni, 32 Moreo; 9 Meister.
A disposizione: 12 Nicolas, 34 Guizzo, 2 Bozhinov, 4 Caracciolo, 7 Leris, 8 Hojholt, 14 Akinsanmiro, 16 Buffon, 17 Durosinmi, 19 Esteves, 35 Loyola, 36 Piccinini, 99 Lorran.
Allenatore: Alberto Gilardino.
Arbitro: Marcenaro.
Assistenti: Mokhtar-Yoshikawa.
IV ufficiale: Ayroldi.
VAR: Gariglio.
AVAR: Massa.
SQUALIFICATI
Inter: -
Pisa: -
DIFFIDATI:
Inter: Çalhanoglu.
Pisa: Aebischer, Calabresi.
