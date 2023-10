De Paola: “Spalletti ha cambiato faccia all’Italia. Scommesse? Si parla troppo di ludopatia”

Come giudica la nazionale di Spalletti?

“Spalletti ha cambiato il volto di questa nazionale, che vuol dire entrare nella testa dei giocatori. Per far questo può bastare una partita, Spalletti lo ha dimostrato e fa giocare la nazionale in una certa maniera. Si tratta di far condividere ai calciatori le proprie idee, poi i calciatori le vedono verificarsi in campo e cresce la stima. Se i giocatori hanno questo atteggiamento e questa fiducia, tutte le cose allora si possono verificare in poco tempo”.