Pioggi di elogi per l'attaccante dell'Inter, che ha ben figurato contro l'Ajax nel giorno del suo debutto in Champions League

Paolo De Paola, ospite di TMW Radio, ha detto la sua sulla prestazione di Pio Esposito contro l'Ajax, al debutto assoluto in Champions League: "È un ragazzo in campo, ma deve trovare il gol. Sennò si finisce come Camarda... Non voglio essere cinico, ma quando ci entusiasmiamo per un giovane che può diventare un campione, dobbiamo aspettare che faccia gol".