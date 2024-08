L'Inter, tramite un post su Twitter, ha pubblicato un video con le immagini dei primi esercizi in palestra dei due olandesi. De Vrij e Dumfries vogliono recitare un ruolo da protagonista anche nella prossima stagione e Inzaghi ora aspetta solo Lautaro Martinez per avere tutti a disposizione in vista dell'esordio in campionato contro il Genoa.