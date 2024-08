Oggi Denzel Dumfries , insieme a de Vrij, è atteso alla Pinetina per la ripresa degli allenamenti. Sull'esterno olandese c'è la solita domanda: rinnoverà o andrà via già questa estate. Come riporta Tuttosport, a inizio settimana saranno a Milano gli uomini della Wassermann Group per sistemare gli ultimi punti sul contratto che legherà l’esterno all’Inter fino al 2028.

"Una trattativa partita mesi fa e arrivata alla chiusura giusto in tempo per far tirare un sospirone di sollievo a Simone Inzaghi, primo tifoso del rinnovo per scongiurare un doppio problema. Dumfries sarebbe stato messo sul mercato e, contestualmente, l’Inter avrebbe dovuto trovare un nuovo titolare, da “addestrare” nel 3-5-2 inzaghiano. A sgomberare le nubi il passo indietro fatto dall’olandese che inizialmente aveva chiesto 5 milioni per dire sì".