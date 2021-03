De Vrij: “Punti pesantissimi, tanta soddisfazione. Giochiamo da squadra, vogliamo…”

Il difensore ha definito pesantissimi i tre punti conquistati stasera contro la squadra bergamasca e ha parlato dello spirito coeso che regna nello spogliatoio.

Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro l'Atalanta: "Sono punti pesantissimi contro una squadra fortissima che mette in difficoltà ogni squadra. Sapevamo come gioca l'Atalanta, uomo contro uomo, giocatori forti abituati a fare la battaglia. Questo risultato ci dà tanta soddisfazione. Penso che la concentrazione sia una cosa importantissima per la squadra, penso che siamo migliorati tanto su questo aspetto e si vede come difendiamo. Giochiamo da squadra. Penso che ognuno cerchi di dare una mano alla squadra, c'è grande spirito e voglia di vincere".