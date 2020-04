De Zerbi: “Noi del Sassuolo siamo per la ripresa. Rispettando la salute e in sicurezza”

Intervenuto a Sky Sport, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato della possibile ripresa della Serie A:

“Noi siamo per la ripresa del campionato, rispettando la salute e in sicurezza. Devono esserci tutte le condizioni. Non è un problema ridursi lo stipendio, non sarà un problema ridursi uno o più mesi. Serve capire a cosa serviranno questi soldi. Guardiola l’allenatore che ha cambiato più il calcio. Ma anche il Napoli di Sarri, la Fiorentina di Sousa, anche Spalletti alla Roma con Perrotta e Totti ha fatto un grande calcio. Boga ha grandi margini di miglioramento e per questo gli serve qualche altro anno al Sassuolo”.