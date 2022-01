Dumfries decisivo per l’Inter: preso parte a quattro gol nelle ultime sette gare

L'olandese sta incidendo tanto nelle ultime gare: il doppio rispetto a quanto aveva fatto nelle prime 12 di campionato

Ad un certo punto la sua stagione ha avuto una svolta. Dumfries era arrivato all'Inter anticipato dalla frase 'dovrà sostituire Hakimi'. E dopo che gli interisti hanno accettato il "ma non è lui", il giocatore olandese è stato chiamato in causa per sostituire Darmian infortunato. E non ha affatto deluso i tifosi che lo stavano aspettando.