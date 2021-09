Inter-Bologna, Dumfries protagonista. Un assist e non solo. E +1 alla voce serenità

Il giocatore si è preso spazio e applausi col Bologna. Ha il compito ingrato di sostituire Hakimi, ma la vita va avanti e l'Inter pure

Non è Hakimi. Glielo hanno detto e ridetto. Pure scritto, il giorno dopo Inter-Real. E che non è Hakimilo sappiamo noi e pure lui. Anche perché nel mondo non esistono mai due persone identiche, tantomeno due giocatori identici. Ma il marocchino, amatissimo dai tifosi nerazzurri, è ormai un capitolo chiuso nella storia dello scudetto numero 19. Nel frattempo è arrivata l'estate e sono arrivate la crisi post-covid, la necessità di sistemare i bilanci, il momento no delle finanze di Suning e pure il calciomercato. Così è arrivata la cessione di Achraf al PSG, dolorosa, dolorosissima. E poi pure quella di Lukaku, come se non fosse bastato. Sono arrivati altri giocatori a sostituirli: Dzeko, Correa, Dumfries. Appunto. Che no, non è Hakimi ma esiste un dopo per tutto. Le storie finiscono e cambiano le cose. Niente, o almeno non tutto, è per sempre. Solo l'Inter. Quella resta.