Serie A, proroga per il Decreto Crescita: stop dal 29 febbraio. È caccia ai grandi colpi

"Il famoso Decreto Crescita, che con i suoi vantaggi fiscali per i giocatori arrivati dall’estero permetteva ai club italiani di poter pagare stipendi più competitivi valorizzando l’intero sistema calcio, avrà almeno altri due mesi di vita. Destinato ad essere abolito dal primo gennaio, è stato inserito all’interno del Decreto Milleproroghe che oggi arriverà in Consiglio dei Ministri per poi finire in Gazzetta Ufficiale tra stasera e domani. All’articolo 15 comma 3 della bozza scritta ieri si parla infatti di «attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale», disponendo che il Decreto «continui a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023» e che sia «prorogato al 29 febbraio 2024 se le società sportive datrici di lavoro risultano in regola con il pagamento degli obblighi fiscali contributivi e previdenziali». Traduciamo. La prima parte dice l’abolizione del Decreto Crescita non avrà valenza retroattiva, quindi chi ha sottoscritto un contratto che permette di usufruire di quei benefici fiscali potrà continuare a farlo per a un massimo di cinque anni. La seconda è la mini proroga di cui parlavamo all’inizio, vera novità di giornata: l’abolizione slitta dal primo gennaio al 29 febbraio", scrive La Gazzetta dello Sport.