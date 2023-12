Addio Decreto Crescita, Tuttosport: “Spallata di Salvini a Gravina. E ora Buchanan-Inter…”

"Riferiscono i cronisti parlamentari che i toni siano stati parecchio alti e la discussione accesa, in Consiglio dei Ministri, ma alla fine hanno avuto la meglio i “falchi” anti-calcio: un settore che anche e soprattutto per proprie responsabilità si presta assai ad alimentare soluzioni populiste. E che, così, dal primo gennaio dovrà fare a meno dei benefici del Decreto Crescita, quel provvedimento nato per far rientrare i “cervelli” defiscalizzandone i contributi e che è stato sfruttato a man bassa dai club per acquistare giocatori dall’estero quasi dimezzando il peso degli ingaggi a bilancio". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla decisione del Governo di togliere il Decreto Crescita, nonostante i club sperassero che tale supporto potesse perdurare fino a fine febbraio, in modo da poterne usufruire anche durante il mercato di gennaio.

"La Lega di Salvini ha anche potuto assestare una spallata all’inviso Gabriele Gravina, visto che il presidente Figc puntava a una eliminazione sì, ma «graduale». Quella che avrebbe permesso appunto di affrontare ancora il mercato di gennaio e, per esempio, all’Inter di tesserare il centrocampista canadese Tajon Buchanan dal Bruges per il quale era già pronto un quinquennale appunto depotenziato dagli effetti del decreto. Ma ora? Stesso discorso per il Milan che puntava su questo vantaggio per battere la concorrenza della Premier e mettere le mani su Serhou Guirassy, il centravanti dello Stoccarda. Stessi intoppi in vista per la difesa dove i candidati sono Clement Lenglet dell’Aston Villa e Miranda del Siviglia. Bastone tra le ruote anche per Napoli e Juventus, entrambe attente alle dinamiche di mercato legate a Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista danese del Tottenham. E i bianconeri dovranno valutare anche la situazione che riguarda Tiago Dialò, il difensore in cadenza a Lilla per il quale si vorrebbe anticipare a gennaio l’arrivo a Torino sia per evitare inserimenti altrui (ancora l’Inter) sia per favorirne l’ambientamento", spiega Tuttosport.