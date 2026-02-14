Dove sarebbe la Juve con Spalletti dall’inizio? Pedullà: “Rispetto all’Inter…”

"Spalletti andava preso prima, Tudor a cottimo, con tutto il rispetto, è l'ennesima conferma che non trova pace", dice Pedullà

Matteo Pifferi Redattore 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 19:16)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato così della Juventus anche in vista di Inter-Juve:

"Tudor deve trovare stabilità, vorrei vederlo un anno e mezzo magari accettando idee e non continuando a cambiare ogni 6 mesi e ci è cascato solo Comolli che non è stato consigliato bene da Chiellini. La Juve dei francesi, cioè dei dirigenti in società, non ha attecchito bene e Chiellini avrebbe potuto metterci la faccia di più su determinate scelte.

La Juventus avrebbe potuto avere 6-7 punti in più. Manca la controprova? Senza gli errori estivi, cioè quello di confermare Tudor, non vi dico che la Juve sarebbe a stretto contatto con l'Inter ma 4-5 punti sotto, ne sono convinto ma Spalletti andava preso prima, Tudor a cottimo, con tutto il rispetto, è l'ennesima conferma che non trova pace. Se farà male al Tottenham, dovrà trovarsi un'altra società dopo 3-4 mesi"

"Non so se giocherà Calhanoglu o no ma mi sembra strano pensare all'esclusione di Zielinski, il primo Zielinski arrivato all'Inter era diverso, il secondo Zielinski e il terzo fanno la differenza. Zielinski e Dimarco a sinistra possono fare la differenza, è facile dire Lautaro e Thuram"