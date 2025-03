L'ex capitano bianconero ha poi aggiunto sulla partita: «Quello della solidità più un dato importante. La parte sinistra con Bastoni e Acerbi hanno fatto bene con Acerbi che è andato ad attaccare alto, su gol di Lautaro va in sovrapposizione. Una partita camaleontica dell'Inter che ha saputo adattarsi. Faccio fatica a leggerla però. Non è stata una bella partita, neanche emozionante, il Feyenoord ha fatto veramente poco forse perché l'Inter si è chiusa in fase difensiva e ha chiuso gli spazi. Punto di domanda perché ho visto una squadra poco brillante, con poca gamba. Un insieme di cose. Ma alla fine tiri una linea, vinci due a zero fuori casa e pensi al ritorno. L'Inter giocherà cinque partite in casa in campionato, giocherà in trasferta a Bergamo che è una trasferta facile nel senso di vicinanza. E questa è un'ottima situazione nel momento in cui devi ricaricarti per le imprese. È un vantaggio da sfruttare».