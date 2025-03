Il portiere del Feyenoord , Timon Wellenreuther, ha rilasciato un'intervista alla Bild in occasione della sfida di andata degli ottavi di Champions League contro l'Inter. «Avere la meglio contro il Milan è un piccolo miracolo, considerando la nostra provenienza. Prima e durante la stagione, i migliori giocatori sono stati venduti (Santiago Giménez, Mats Wieffer e Lutsharel Geertruida; ndr). Inoltre, ci sono molti giocatori infortunati, quindi difficilmente possiamo ruotare o non possiamo farlo affatto. Adesso giochiamo contro l'Inter e pensiamo di avere una possibilità anche lì», ha detto.

Sulla sua esperienza allo Shalke04 ha detto: «Se fossi stato con i professionisti per due anni, la tua autostima sarebbe stata diversa. Inoltre, a volte mi è mancato il sostegno della squadra quando, da giovane portiere, ti ritrovi catapultato in situazioni estreme e gli errori capitano. Ciononostante sono orgoglioso di aver giocato per questo club. E sono ancora un po' un tifoso dello Schalke e guardo regolarmente le partite in TV».