Delio Rossi: “Scudetto all’Inter? Campionato finito. Al Milan è girata male”

L'ex allenatore ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb e ha espresso il suo pensiero sulla lotta scudetto, l'Inter e il Milan

Alessandro De Felice

Delio Rossi, ex allenatore - tra le altre - della Lazio, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb della Serie A. Tema caldo è quello per la lotta per il titolo.

"Il campionato è finito".

Il Milan ci ha provato.

"Il Milan ha fatto il suo, a volte gli è girata anche male. Se avesse vinto sarebbe stato straordinario, ma avrà fatto qualcosa di grande arrivando in Champions".

