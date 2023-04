Libero – Lukaku la grande delusione dell’Inter. Marotta e Ausilio ormai si sono convinti

L'Inter aspetta ancora il vero Romelu Lukaku . Il centravanti dell'Inter non riesce a imporsi, tutti si aspettavano molto di più da lui, ma i gol non arrivano. A fine stagione tornerà al Chelsea e la dirigenza nerazzurra ha fatto capire che difficilmente proverà un altro prestito con i Blues.

"Romelu Lukaku: la grande delusione della stagione interista, l’attaccante che i suoi non pochi detrattori ricordano aver vissuto una sola grande stagione in carriera, quella nell’Inter quando in panchina c’era Antonio Conte. Ebbene il gigante belga arrivato la scorsa estate quando pesava 104 chilogrammi, è stato sinora un flop", sottolinea Libero.

"Non si contano i gol che ha sbagliato, a tal punto da convincere Marotta e Ausilio a non confermare il prestito secco dal Chelsea. In campionato Lukaku ha messo a segno l’unico gol su azione addirittura il 14 agosto scorso a Lecce (2-1 per l’Inter). Nove mesi fa! Da allora, solo qualche rigorino e valanghe di reti sbagliate in puro stile Egidio Calloni. Per un giocatore che guadagna 850.000 euro netti al mese, si tratta di un finale di stagione sin qui sconfortante", precisa il quotidiano.