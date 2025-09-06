FC Inter 1908
Dembelé ha lasciato la nazionale per rientrare in sede dove saranno fatti degli accertamenti. Intanto il Psg ha accusato la federazione
Gianni Pampinella
Luis Enrique cade in bicicletta e si frattura una clavicola. Ousmane Dembelè si infortuna alla gamba destra poco dopo l'ingresso in campo nel secondo tempo di Francia-Ucraina. E' stato un sabato 'no' per il Paris Saint Germain, che in poche ore si è ritrovato con il tecnico costretto a operarsi e l'attaccante di punta che rischia di stare fuori a lungo. La notizia dell'incidente all'allenatore era stata data ieri sera sui social dal club - con un comunicato di poche righe in cui si si augurava anche buona guarigione allo spagnolo - e oggi si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

Getty Images

Per quanto riguarda Dembelè, il giocatore ha lasciato la nazionale per rientrare in sede dove saranno fatti degli accertamenti, ma intanto il Psg ha accusato la federazione di aver mal gestito il giocatore, che aveva risposto alla convocazione pur non essendo al meglio.

