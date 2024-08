Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Diego Damme, ex centrocampista del Napoli, ha parlato così dei cambiamenti che sta portando Antonio Conte: "Fa bene, non ha senso insistere. Quel ciclo è finito e lo abbiamo capito tutti già l'anno scorso. Anche sul modulo ha ragione, il 4-3-3 non deve essere una fissazione. Solo con Mazzarri abbiamo provato a fare delle cose differenti. Allenato da lui? E a chi non piacerebbe? Ha grinta, metodi di lavoro di alto livello, intensità di gioco".