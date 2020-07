Capo scouting Udinese: “Un anno fa rinunciato alla cessione di De Paul all’Inter per 33 mln”

Il capo scouting dell’Udinese, Andrea Carnavale, ha parlato di Rodrigo De Paul e ha rivelato: «Abbiamo rinunciato alla cessione di De Paul a 33 milioni all’Inter un anno fa. Abbiamo ritenuto che un altro anno ad Udine sarebbe stato utile, è un giocatore appetibile, anche il Napoli l’ha seguito, io lo considero un piccolo fuoriclasse». Sul giocatore, nell’intervista a Radio Punto Nuovo, ha anche aggiunto: “È il momento in cui può arrivare in una grande squadra. Negli ultimi 15 metri è molto determinante, è molto forte. Può giocare in tutti i ruoli, è un giocatore universale, molto bravo».

(Fonte: Radio Punto Nuovo – napolimagazine.com)