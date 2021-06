MD – Depay, l’Inter aveva offerto di più rispetto al Barcellona: decisivo Koeman

L'attaccante olandese, terminato il suo contratto con il Lione, si è legato al club catalano fino al 30 giugno 2023

Memphis Depay è un nuovo giocatore del Barcellona: l'attaccante olandese, che era in scadenza di contratto con il Lione, si trasferisce a parametro zero in Spagna, firmando un biennale con il club blaugrana. Tuttavia, secondo il Mundo Deportivo, il giocatore aveva ricevuto proposte economicamente superiori, inclusa una dell'Inter:

"Depay ha rinunciato a offerte finanziariamente superiori come quelle della Juve, dell'Inter e del Paris Saint-Germain, pur di firmare per il Barça. A differenza di Wijnaldum, Depay ha mantenuto la parola fino alla fine. Non gli importava di perdere soldi o che l'affare potesse saltare. Koeman si è dato molto da fare per convincerlo: nelle ultime settimane l'allenatore e il giocatore sono stati in contatto telefonicamente, e Depay ha preferito ritrovare un tecnico che aveva già in Olanda fino alla scorsa estate".