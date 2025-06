La stagione 2025/26 del campionato di Serie A ha finalmente preso forma con la pubblicazione del calendario. Opta pone la sua attenzione su un dato particolare che riguarda Milan e Inter, che si affronteranno nella dodicesima giornata: "Il Milan è rimasto imbattuto in tutti gli 8 derby contro l'Inter in Serie A alla 12ª giornata (4V, 4N) – l'ultimo risale al 7 novembre 2021 (1-1 in quel caso). Madonnina".