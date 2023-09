Derby, in campo oltre 170 trofei. Mkhitaryan stravince per distacco: ha vinto ovunque

"In nerazzurro, Mkhitaryan ha aggiunto Coppa Italia e Supercoppa e sfiorato una Champions: manca lo scudetto. Giroud, 11 titoli tra cui la Champions con il Chelsea (alzata al cielo insieme all’altro rossonero Pulisic), ha centrato lo scudetto al primo colpo con il Milan, e in nazionale ha vinto un Mondiale, come l’interista Lautaro, ma il più titolato a Milanello è... il suo vice. Nella bacheca di Luka Jovic luccicano 12 coppe, tra le quali Champions e Liga con il Real, campionati e coppe di Portogallo col Benfica. A Madrid e Lisbona il serbo è stato una meteora, ma ha fatto in tempo a vincere comunque. Come Arnautovic nella prima vita nerazzurra: nel 2009-10 giocò appena 3 partite ma quella era l’Inter del Triplete...", aggiunge il quotidiano.