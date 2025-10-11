In precedenza, Ibra aveva risposto così su Camarda: “Tengo a tento a lui. Ho pubblicato quello screenshot di quando mi aveva scritto da ragazzino. Ogni tanto c'erano i ragazzi del settore giovanile che venivano a salutarmi. Mi ha scritto quel messaggio nel 2019. In realtà l'ho visto un anno fa, non per arroganza, ma perché non sono attivo sui social. Un giorno ho visto che mi ha taggato e ho visto questo messaggio. Poi ho visto la data: 2019. Chiesi a Camarda perché non me l'avesse detto visto che si allenava con me. E lui: 'Perché ero un ragazzino'. Ma io gli ho detto che sono passati tanti anni! Deve fare il suo percorso, deve crescere, ma sono molto, molto contento del primo gol con il Lecce. Gli stavo dando tanti consigli: 'Fai il primo gol, così posso postare questa foto e ti faccio diventare più famoso'. Gli dicevo di stare solo davanti alla porta e pensare a quel gol (ride, ndr). Poi pensando all'Italia, questo è il profilo che manca nel calcio italiano, il numero 9 che faccia 20-30 gol all'anno".