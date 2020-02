Inter-Milan non è solo Lukaku-Ibrahimovic: l’edizione odierna del Corriere dello Sport presenta cinque duelli che potranno decidere l’esito dell’incontro del Meazza. Una notte da Oscar, come scrive il quotidiano romano. Andiamo a vedere, nel dettaglio, duello per duello partendo dalla difesa.

Scheda 1 di 6