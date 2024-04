"Il neonato club Inter-nati, cresciuto da una chat animata da diversi interisti noti (da Valentino Rossi a Max Pezzali), si troverà ad esempio in una sala del centro, davanti alla Statale: dal banchiere Alessandro Profumo al comico Enrico Bertolino fino all’architetto Stefano Boeri, in tanti parteciperanno alla liturgia, sempre che qualcuno non riesca ad andare allo stadio. Se poi domani l’Inter dovesse stappare la bottiglia tenuta in frigo, il suo popolo riempirebbe le strade già di notte nonostante la prevista tempesta. Si concentrerebbe come sempre capita in Duomo: lì terminerà pure il corteo improvvisato della curva da Largo Cairoli. Contemporaneamente, via al piano studiato della Prefettura per presidiare le zone più calde, evitare contatti tra tifosi rossonerazzurri e chiudere alcune strade. Il grosso del lavoro sarebbe comunque il giorno dopo, martedì, quello dell’eventuale parata ufficiale", scrive La Gazzetta dello Sport.