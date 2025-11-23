FC Inter 1908
Derby, Hernanes: “Modric, geometria pura. Calha ha più spunti. Sucic…”

L'ex calciatore nerazzurro ha detto la sua su alcuni temi che potrebbero prendere forma nella prossima sfida tra Inter e Milan
Eva A. Provenzano
«È un allenatore giovane e la passione ce l'ha tutta». Così Hernanes su Chivua poche ore dal derby di Milano.«L'Inter è ben fornita. C'è il peso della difficoltà avuta di recente nei derby, ma è la migliore squadra del campionato. Sembra un paradosso, il derby è una cosa a sé e sembra una finale. Ma l'Inter che è sempre lì, l'anno scorso ha sofferto le gare col Milan». 

«Voglio vedere insieme, in una partita importante Pulisic con Leao. Pulisic e Nico Paz sono i miei preferiti in questo campionato», ha aggiunto Hernanes. All'ex giocatore nerazzurro è stato chiesto anche di Sucic che potrebbe giocare da titolare nella sfida contro il Milan nel quale milita un idolo come Modric: «Potrebbe viverla con entusiasmo, ha tutta la carriera davanti e da così giovane giocare una partita così, tra le più note al mondo, sarà emozionato ma deve cercare di essere lucido per godersela».

«Akanji poteva giocare nel Milan? Le scelte cambiano tutto, lui aveva due maglie importanti davanti ma ha scelto l'Inter rispetto al gioco che si adattava più a lui», ha sottolineato anche l'ex giocatore.

«Il confronto tra Calhanoglu e Modric? La geometria del croato è impressionante, Calha ha più spunti, è giovane, ha tiro, più energia. Modric è tutto testa, incredibile, geometria pura», ha aggiunto.

