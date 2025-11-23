Ciro Ferrara , su DAZN, ha parlato anche del derby di Milano e si è soffermato sulle due coppie di attaccanti che si sfideranno domani sera a San Siro. «La coppia Thuram-Lautaro è collaudata, Pulisic-Leao è la prima volta che giocano da titolari insieme e potrebbe essere interessante vederli insieme. Vedremo come si comportano in questa prima partita da titolari. Attenzione il Napoli gioca e vince con l'Inter senza un punto di riferimento avanti, aveva giocato solo con Neres», ha sottolineato.

«Thuram? Ho avuto la fortuna di giocare con Lilian e Marcus si allenava anche lui con noi. Era più piccolo di mio figlio e mio figlio lo metteva in porta sempre e io ho scherzato con mio figlio, gli ho detto 'Hai visto che è riuscito ad arrivare in Serie A?'.