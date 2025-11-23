FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ferrara: “Era più piccolo e mio figlio metteva Marcus Thuram sempre in porta. Gli ho detto…”

ultimora

Ferrara: “Era più piccolo e mio figlio metteva Marcus Thuram sempre in porta. Gli ho detto…”

Aneddoto raccontato dall'ex difensore della Juventus a DAZN sull'attaccante dell'Inter figlio dell'ex compagno Lilian
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Ciro Ferrara, su DAZN, ha parlato anche del derby di Milano e si è soffermato sulle due coppie di attaccanti che si sfideranno domani sera a San Siro. «La coppia Thuram-Lautaro è collaudata, Pulisic-Leao è la prima volta che giocano da titolari insieme e potrebbe essere interessante vederli insieme. Vedremo come si comportano in questa prima partita da titolari. Attenzione il Napoli gioca e vince con l'Inter senza un punto di riferimento avanti, aveva giocato solo con Neres», ha sottolineato.

Inter Thuram
Getty Images

«Thuram? Ho avuto la fortuna di giocare con Lilian e Marcus si allenava anche lui con noi. Era più piccolo di mio figlio e mio figlio lo metteva in porta sempre e io ho scherzato con mio figlio, gli ho detto 'Hai visto che è riuscito ad arrivare in Serie A?'.

«Rabiot? Giocatore importante, leader del Milan, abituato a queste esperienze in Italia, non si farà influenzare più di tanto, ma consapevole di avere una grande responsabilità», ha detto sul calciatore francese.

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Giulini: “Col fondo USA nuova era per il Cagliari: investimento da 200 mln per…”
Toni: “Derby, da gustare Calha-Modric in mezzo. Thuram, proprio forte. Se fossi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA