Didier Deschamps, ct della Francia, ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati per le prossime gare della Nazionale valide per la qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026. I giocatori della nazionale francese torneranno a Clairefontaine per preparare il loro esordio nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026.
Nazionali, Deschamps convoca Thuram per le gare di qualificazione ai Mondiali
Il ct francese ha diramato la liste dei convocati per le gare contro Ucraina e Islanda dei primi di settembre
Per le prossime due partite, l'allenatore ha selezionato ventitré giocatori e tra loro c'è Marcus Thuram, attaccante dell'Inter. Mentre non c'è Benjamin Pavard nell'elenco di Deschamps alla voce difensori.
Due partite sono in programma per i francesi, che prima si recheranno in Polonia, alla Tarczyński Arena di Breslavia, per sfidare l'Ucraina venerdì 5 settembre (ore 20:45, diretta su TF1). Poi torneranno in Francia per affrontare l'Islanda al Parco dei Principi di Parigi martedì 9 settembre (ore 20:45, diretta su TF1).
