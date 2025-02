Giovedì 20 febbraio alle ore 19:30, in occasione della presentazione del 20° Torneo Amici dei Bambini, l’U.S. Aldini Bariviera in collaborazione con Ai.Bi. assegnerà i premi 2024: 'Amico dei Bambini … Un Esempio per loro'. La serata si svolgerà al Carro Social Club in via Granelli 1 a Sesto San Giovanni e sarà condotta da Massimo Ambrosini, commentatore sportivo, e Monica Bertini, giornalista e conduttrice tv. Per l'Inter verrà premiato Stefan de Vrij. E per l'Inter femminile sarà premiata Beatrice Merlo.