Dopo la vittoria in campionato con il Brest per 4-1 Roberto De Zerbi ha prolungato il ritiro dell' Olympique Marsiglia , la squadra che allena, a Roma. E attacca i media francesi che hanno polemizzato sulla sua scelta di fare il ritiro in Italia. «Per tutta la settimana, voi media non avete fatto altro che parlare di questo: pagine sullo stage, sulla messa al verde, sugli spaghetti, del fatto che dovevo tornare a casa nel mio paese. Mi avete rotto...», ha detto in conferenza stampa l'allenatore.

«Ho sempre fatto le cose in modo diverso. Non sono mai stato uno che doveva seguire, sono sempre stato in contropiede, un po' come diceva il Papa. Perché Roma? Semplicemente perché non si è trovata vicino a Cannes, a Montpellier, a Saint-Tropez... una struttura per chiuderci dentro per poterci concentrare sull'obiettivo della Champions League. Era per metterci da parte, non come in un monastero, ma per concentrarsi sulla CL. Se guardiamo agli ultimi dieci anni, l'OM è riuscita a qualificarsi solo tre volte, quindi non è una cosa scontata. Noi ci teniamo davvero», ha concluso.