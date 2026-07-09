Il pensiero del noto opinionista su quanto accaduto in questi giorni nel mondiale americano

Daniele Vitiello Redattore/inviato 9 luglio - 13:30

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Paolo Di Canio, nell'intervista rilasciata ai colleghi di Repubblica e pubblicata oggi, ha parlato anche del mondiale che si sta svolgendo dall'altra parte del mondo. Questo il suo pensiero sul caso Balogun: «Una vergogna. Inaccettabile, uno scandalo. Il calcio si basa su regole certe: sei stato espulso, la squalifica è automatica. Non si possono fare eccezioni. Sono schifato, si è creato un precedente grave».

Il Mondiale è falsato?

«In generale sì, questo episodio ha dato una botta alla credibilità del torneo. Io non tifo mai contro, ma è giusto che gli Stati Uniti siano usciti contro il Belgio. Sarebbe stato divertente un autogol di Balogun, un contrappasso a chi ha cercato di fare il furbo».

L'intromissione di Trump, Infantino che lo accontenta: quanto è sbagliato?

«La cosa più grave è che il presidente della Fifa abbia assecondato la richiesta di Trump. Penso che neanche il suo migliore amico possa avergli detto bravo, te lo sei tenuto buono. Ma poi, con tutte le crisi politiche nel mondo, davvero era il caso di chiamare a Infantino e dirgli: fammi giocare Balogun?».

L'hydration break l'ha convinta?

«È una cosa ridicola, a volte si fermano pure sotto la pioggia. Non si dica che lo hanno fatto per il bene dei giocatori, è una trovata pubblicitaria, e in quei tre minuti neanche ci fanno vedere cosa dice l'allenatore in panchina».