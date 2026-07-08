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FCIN1908/ Inter, si avvicina l’inizio del ritiro: la posizione su Pavard e Asllani
Mancano ancora pochi giorni all'inizio della nuova stagione per l'Inter. La dirigenza nerazzurra è particolarmente attiva sul mercato in entrata, senza però trascurare coloro che per diversi motivi non risultano più centrali nel progetto di Cristian Chivu. Tra questi ultimi ci sono sicuramente Benjamin Pavard e Kristjan Asllani, entrambi di rientro da un prestito all'estero, ma tornati a Milano soltanto in attesa di trovare una nuova sistemazione.
Piero Ausilio ha dato mandato a Federico Pastorello negli ultimi giorni di esplorare i mercati stranieri per provare a sistemare sia il francese che l'albanese. Non sarà facile, soprattutto nell'ottica di rimediare una cessione a titolo definitivo. Si farà comunque il possibile per risolvere la questione a stretto giro, senza trascinarla troppo in avanti. Nel frattempo, però, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it i due calciatori si aggregheranno al gruppo di Chivu a inizio settimana per cominciare la fase di preparazione.
Pavard e Asllani, dunque, saranno con il resto dei compagni ad Appiano Gentile. Dal centro sportivo nerazzurro attenderanno novità sul loro futuro. Soltanto nel caso in cui dovessero arrivare aggiornamenti concreti prima di lunedì la decisione del club potrebbe cambiare. Per ora risultano regolarmente inseriti nella lista dei convocati.
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