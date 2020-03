Di Canio: “Eriksen? Il calcio italiano il migliore per lui se gli si dà libertà di muoversi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Paolo Di Canio, ex attaccante, ha parlato così dei giocatori della Premier League, spostandosi poi su due recentissimi acquisti dell’Inter proprio dal campionato inglese: “I giovani di talento non si muoveranno mai. Eriksen è stata un’eccezione: è sui 30 anni, scadeva il contratto, non era più in armonia e voleva cambiare tipo di calcio. Per i ritmi il calcio italiano sarebbe per lui quello migliore: con una squadra che lo mettesse in condizione di giocare libero di muoversi. Lukaku è arrivato nell’ultimo mercato estivo, stravoluto da Conte: ha scelto un belga che parlava già italiano ed era alla ricerca di una nuova esperienza”.