Nel corso del suo intervento per Sky Calcio Club, Paolo Di Canio , ex calciatore, ha raccontato così il gol di Petar Sucic in Inter-Fiorentina: "Sucic fa questo gioco di prestigio in cui fa finta di tirare sul secondo palo e con la suola la sposta: ci sarà Halloween e gli dice "dolcetto o scherzetto".

Fa finta del dolcetto e poi fa lo scherzetto: poi chiude bene perché c'è l'intervento in scivolata dell'avversario e lui la chiude, prevedibile ma De Gea non può arrivarci perché è forte e preciso. Capisce che può fare quello, non perde lucidità e serenità, è un giocatore che può diventare importante".