Mauro Bergonzi, ex arbitro, intervenuto durante La Domenica Sportiva, ha analizzato così gli episodi di moviola di Inter-Fiorentina di ieri sera: "Serata non facile per Sozza, tanti episodi. Nel primo tempo c'è una trattenuta di Comuzzo su Esposito su cui ha sorvolato: per me c'erano gli estremi del rigore.
Bergonzi: “Comuzzo, mossa di wrestling su Esposito: rigore senza discussione! Ma perché…”
Nel secondo tempo c'è un'altra trattenuta di Comuzzo su Esposito: è molto evidente, che Sozza doveva vedere e doveva decidere in campo. Comuzzo mette il braccio sul collo dell'attaccante dell'Inter: sembra una mossa di wrestling, un laccio californiano. Lo cintura per il collo e lo abbatte a terra: è rigore senza discussioni. Perché il VAR non è intervenuto e non ha mandato al monitor il direttore di gara?
Siamo stati fermi un minuto e mezzo, il VAR ha valutato ma deve essere l'arbitro a valutare al monitor: non so perché non è andato. Questo è rigore senza discussione: errore dell'arbitro e del VAR. All'88' Bonny viene atterrato da Viti, secondo giallo e rosso, rigore corretto: ginocchio sinistro che prende nettamente la caviglia destra di Bonny. Ma resta una macchia importantissima quel rigore non dato per fallo nettissimo su Esposito".
