Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Di Canio ha parlato così della vittoria del Milan contro l'Inter nel derby:
Di Canio: “Ho visto un’Inter con una paura fottuta. E c’è una psicosi verso…”
Il Milan ha vinto 1-0 nel derby contro l'Inter grazie al gol di Estupinan: ecco le parole di Di Canio ai microfoni di Sky
"Campionato riaperto? Se l'Inter è attanagliata così e ha questa paura di non rifarcela, vede i fantasmi di quello che è successo con Inzaghi. Ho visto una squadra con una fottuta paura, Barella, Dimarco. Questo mi fa pensare, c'è una psicosi anche nei confronti del Milan"
"Rigore? Un conto è aumentare il volume del corpo, se non prende il braccio prende il fianco. Al replay sembra più netto, ha tratto un vantaggio dal movimento istintivo di ritrarre il braccio. C'è il tocco di braccio e il VAR ha il dovere di dire che c'è il tocco del braccio"
